الأمانة العامة لمجلس الوزراء: يوم غد الإثنين عطلة رسمية

2021/10/17 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن

يوم غد الإثنين عطلة رسمية لمناسبة مولد

سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد

(ص)

يتبع ..

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