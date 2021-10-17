2021/10/17 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عطلة رسمية

تُعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن يوم غد الإثنين الموافق ١٨ تشرين الأول ٢٠٢١، عطلة رسمية لمناسبة مولد سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد (ص).

الأمانة العامة لمجلس الوزراء ١٧ تشرين الأول ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا عطلة رسمية بالعراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا عطلة رسمية بالعراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).