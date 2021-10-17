بالوثيقة.. تربية الديوانية تحدد دوام المحاضرين والإداريين بثلاثة ايام

2021/10/17 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا اليوم-الديوانية

حددت مديرية تربية الديوانية، اليوم الأحد، الدوام بالنسبة للمحاضرين والإداريين في المدارس التابعة لها.

وقال إعلام المديرية عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) انه "استنادا للصلاحيات المخولة إلينا ولمقتضيات العمل تقرر أن يكون دوام المحاضرين والإداريين ثلاثة أيام في الاسبوع".وأضاف ان "قرار المديرية جاء مراعاة للحالة الإنسانية والمعيشية للموظفين".

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