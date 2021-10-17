جهوزية مصر لجرعة لقاح كورونا الثالثة.. مسؤول يكشف التفاصل والموعد المتوقع

2021/10/17 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر لديها ما يؤهلها للبدء في إعطاء جرعات معززة للقاحات ضد مرض كوفيد-19 قريبا.

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