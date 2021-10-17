التحالف الدولي: داعش لا زال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا

2021/10/17 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال جون برينان، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش لا زال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان العراق، في بيان، إن “رئيس الإقليم مسرور بارزاني، استقبل اليوم، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، حيث جرى بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد برينان، وفق البيان، “مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش، مشيراً مجدداً إلى أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا”.

ووجّه بارزاني، “للتحالف الدولي على دعمه، مشدداً على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لاسيما في المناطق الكردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب في تلك المناطق”.

وأضاف، أن “استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام”.

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