2021/10/17 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن عطلة رسمية ليوم غد.وذكرت الامانة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “يوم غد الإثنين الموافق 18 تشرين الأول 2021، عطلة رسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي ليوم غد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي ليوم غد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).