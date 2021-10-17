2021/10/17 | 18:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WNQVpCX6x7A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اعلان نتائج الانتخابات.. مخاوف من هيمنة السلاح المنفلت على المشهد السياسي | تقرير جابر جمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اعلان نتائج الانتخابات.. مخاوف من هيمنة السلاح المنفلت على المشهد السياسي | تقرير جابر جمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).