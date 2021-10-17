الالاف يتوافدون إلى الأعظمية والشوارع تتزين بالنشرات الضوئية ولافتات “محمد قدوتنا”

2021/10/17 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل المسلمون في مختلف بقاع العالم بذكرى مولد سيد الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول من العام الهجري.

وعلى مستوى العراق، توافد الالاف إلى مدينة الأعظمية من مختلف محافظات العراق للاحتفال بمولد النبي الأعظم، إذ شوارع المدينة ومقتربات جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بالنشرات الضوئية واللافتات التي حملت دعوات للتآخي والتسامح، وتحمل عبارة محمد قدوتنا.

ونظمت الأوقاف في العراق احتفاليات في بغداد وبعض المحافظات بذكرى المولد النبوي وسط دعوات للتآخي والتعاون والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

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