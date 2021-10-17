رئيس حكومة الإقليم: استقرار العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة

2021/10/17 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني, القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، وبحث معه آخر والتطورات الأمنية.

وقال الجنرال جون برينان خلال اللقاء, إن داعش لا زال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا, مؤكدا مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش..



من جانبه أكد بارزاني على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لاسيما في المناطق الكردستانية خارج الإقليم لمواجهة مخاطر الإرهاب, وأشار الى أن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة بشكل عام.

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