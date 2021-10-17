2021/10/17 | 18:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اتفاقية استثمار سعودي-أردني مشترك، لتأسيس شركة طيران فلاي عقبة (Fly Aqaba) برأسمال يبلغ 20 مليون دولار، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية لتأسيس شركة طيران في العقبة باستثمار أردني - سعودي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية لتأسيس شركة طيران في العقبة باستثمار أردني - سعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).