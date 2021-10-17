وزارة التربية: دوام الطلبة سيكون حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع

2021/10/17 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التربية، قرارات تخص موعد العام الدراسي والدوام الحضوري.

وقالت الوزارة في بيان ان هيئة الرأي في وزارة التربية قررت انطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2021، مبينة ان دوام الطلبة سيكون حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع، مع تعليق عطلة يوم السبت

واضافت ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي والمديرية العامة للأشراف التربوي، فضلاً عن المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة تقوم بوضع آليات الدوام الرسمي.

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