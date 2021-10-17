2021/10/17 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدّى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وأظهرت لقطات مصوّرة عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه قبل أن يصطفّ المصلون جنبا إلى جنب لأداء الصلاة, ورغم تخفيف الاجراءات الا أنه يُشترط على جميع زوار المسجد أن يكونوا مطعمين بجرعتين على الأقل ضد الفيروس، كما يلزم عليهم ارتداء أقنعة الوجه أثناء وجودهم داخل أروقة الحرم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلمون يصلون في الحرم المكي من دون تباعد اجتماعي بعد تخفيف إجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلمون يصلون في الحرم المكي من دون تباعد اجتماعي بعد تخفيف إجراءات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).