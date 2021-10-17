كلمة الكاظمي خلال الاحتفال بالمولد النبوي بجامع أبو حنيفة

2021/10/17 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال حضوره احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: نقف هنا اليوم بين أهلنا وأحبتنا؛ لنحتفي معهم بالمولد النبوي الشريف في مدينة الأعظمية العزيزة على القلب.منذ الطفولة كنت أشهد المولد النبوي في الأعظمية، وفي مسجد أبي حنيفة النعمان لاستذكار مناقب سيدنا …

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