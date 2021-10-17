الكاظمي يحدد مفاهيم السياسية ويوجه رسالة لأعضاء البرلمان العراقي الجدد (صور)

2021/10/17 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي خلال حضوره

احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الشريف:

نقف هنا اليوم بين أهلنا وأحبتنا؛

لنحتفي معهم بالمولد النبوي الشريف في

مدينة الأعظمية ا

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