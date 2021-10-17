اقرار الخطة الزراعية في العراق

2021/10/17 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ترأس وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا لاقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2021 - 2020، بمعية وزير الموارد المائية مهدي الحمداني.

وجرى خلال الاجتماع إقرار الخطة الشتوية للموسم الزراعي 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق باستثناء محافظة ديالى بسبب شحة المياه وانخفاض الإيرادات المائية.

وأكد الخفاجي على أهمية منظومات الري كونها تساهم في الاستخدام الأمثل للمياه مبيناً المنجزات التي تحققت للقطاع الزراعي وتحقيق الإكتفاء الذاتي للسلة الغذائية موضحا الهدف الأساسي للوزارة هو توفير الخدمات للفلاحين والمزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم.

من جهته، بين وزير الموارد المائية ان هدف وزارته هو العمل على تقديم الحصص المائية بما ينسجم والاطلاقات المتوفرة وان الاجتماعات والتفاهمات قائمة مع وزارة الزراعة لتوفير المياه للأراضي الزراعية.

وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع التي تسهم في توفير الحصص المائية لضمان نجاح الخطة الزراعية الشتوية، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه توفير المياه من اجل تقدم وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووضع الحلول المناسبة لها.

المكتب الإعلامي لوزير الزراعة17 - تشرين الأول - 2021

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