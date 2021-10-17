العراق يحدد هدف دخوله باتفاق أوبك بلس

2021/10/17 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، اليوم الاحد، هدف دخول العراق باتفاق أوبك بلس.

وقال جهاد في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إن "العراق يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية من خلال الالتزام باتفاق أوبك بلس"، مبينا أن "تسعيرة النفط العراقي والدول المنتجة تعتمد (التسعيرة الشهرية) للنفط المصدر وغير خاضعة للمتغيرات اليومية".

وأضاف أن "ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 80 دولاراً يعد مؤشراً ايجابياً لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة"، مؤكدا أن "الوزارة نجحت في تنفيذ خططها وتوجهاتها".

وأوضح أن "التحديات الخاصة بالسوق النفطية العالمية مازالت حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائياً على فيروس كورونا والسلالات الجديدة".

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