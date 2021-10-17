الكاظمي :السياسة أصبحت تعني لدى البعض الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس

2021/10/17 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان السياسة أصبحت تعني لدى البعض الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس.واضاف في كلمة القاها في الاحتفالية التي اقيمت بجامع الامام ابي حنيفة النعمان بمناسبة المولد النبوي الشريف :"اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة والناس اختارت من يمثلها وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد.وتابع :النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية.وقال ان الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكننا تجاوزناها./انتهى7

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