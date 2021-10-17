الكاظمي يؤكد من جامع ابي حنيفة النعمان ضرورة الالتزام بالخطاب الوطني ورفض الاصوات النشاز التي تحاول بث فتنة التفرقة بين العراقيين

2021/10/17 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضرورة الالتزام بالخطاب الوطني ورفض الاصوات النشاز التي تحاول بث فتنة التفرقة بين العراقيين.وقال في الاحتفالية التي اقيمت في جامع ابي حنيفة النعمان بالاعظمية لمناسبة المولد النبوي الشريف ان جوهر رسالة النبي "ص"انها بدأت برجل واحد وأصبحت أمة./انتهى9

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