2021/10/17 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وقال بيان للدفاع التركية إنه تم تحييد “3 إرهابيين” في منطقة جبال قنديل، عبر غارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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