وفاة طفل أثناء عمله في رفع الأنقاض داخل مقر فضائية عراقية

2021/10/17 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي طفل أثناء عمله في رفع الأنقاض بعد سقوطه في منهولة للمياه الآسنة وسط بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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مصدر محلي أبلغ "ناس" أن "طفلاً يبلغ 13 من عمره، توفي بعد سقوطه داخل "منهولة" للمياه الآسنة تابع لقناة فضائية عراقية، أثناء اشتراكه في رفع أنقاض، فيما تولّى فريق من الدفاع المدني عملية انتشال الجثة.

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