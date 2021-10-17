لأول مرة منذ أبريل 2020.. الإمارات تسجل إصابات بفيروس كورونا دون الـ100 حالة

2021/10/17 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الإمارات العربية المتحدة إصابات جديدة لفيروس كورونا كانت دون الـ100 حالة، في أول مرة للبلاد منذ أبريل/ نيسان 2020.

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