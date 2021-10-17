ذكريات طفولة .5. - مهند البراك

2021/10/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك رحيّم في احد الايام و اثناء زيارة الضابط سعدون لعبد الإله في البيت .



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لمحت الخالة راجحة سعدون و كان بملابسه العسكرية فشبهته الى عشيرتها و اقاربها .



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واخذت تسأل عبد الإله عنه و عمّن يكون، عرفت الخالة راجحة من عبد الإله ان سعدون هو اخو الحاجة امينة زوجة الشيخ فخري من امّها، الساكنة في محلة الشيوخ في الأعظمية عند مرقد الإمام ابوحنيفة.فرحت كثيراً، لأن ذلك طمأنها على سيرة عبد ......





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