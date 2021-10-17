ف 6 : رعاية الطفولة في الإسلام :( 4 ) رعاية المولود في فترة الرضاعة - أحمد صبحى منصور

2021/10/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 6 : رعاية الطفولة في الإسلام : ( 4 ) رعاية المولود في فترة الرضاعة أولا :1 ـ كما وضع القرآن الكريم مراحل العمر من الحمل إلى الطفولة إلى الشباب فالشيخوخة، فقد وضع مراحل أخرى جزئية في فترة الطفولة.



بعد الحمل تكون الولادة والتلازم بين الأم والوليد وينتهي هذا التلازم بالانفصال بينهما، فيترك الطفل بعد الرضاع ذراعى ......





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