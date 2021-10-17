يضم حزاماً ناسفاً وملابس.. الأمن يحرق وكراً لداعش في مكحول

2021/10/17 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تدمير وكر لتنظيم داعش بداخله حزام ناسف ومواد أخرى، في جبال مكحول.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال الرصد والمتابعة تم مشاهدة حركة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول، تحركت قوة من لواء المشاة ٩١ وشرعت بالبحث والتفتيش، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله حزام ناسف وملابس لعناصر داعش ومواد أخرى".

وأضاف البيان، أن "القوة المنفذة للواجب قامت بحرق وتدمير الوكر بالكامل، دون حادث يذكر".

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