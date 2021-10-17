بالصور.. احتفالات المولد النبوي في الاعظمية

2021/10/17 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع وازقة مدينة الاعظمية ، اليوم الاحد، احتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث اكتظت الشوارع بالمواطنين، وتزينت الطرقات وباللوحات والإنارة الملونة احتفاء بهذه المناسبة.

وتعد الاحتفالات بالمولد النبوي في الاعظمية، تقليدا سنويا يواظب عليه المواطنين، لاسيما في جامع ومحيط ابو حنيفة النعمان.

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