2021/10/17 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تمكن القوات الأمنية من تدمير وكر لداعش في جبال مكحول.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال الرصد والمتابعة تم مشاهدة حركة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول، تحركت قوة من لواء المشاة ٩١ وشرعت بالبحث والتفتيش، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله حزام ناسف وملابس لعناصر داعش ومواد أخرى".

وأضافت ان "القوة المنفذة للواجب قامت بحرق وتدمير الوكر بالكامل، دون حادث يذكر".

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