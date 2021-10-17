2021/10/17 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز اندلعت تظاهرات في عدة مدن عراقية، وذلك بعد ساعات على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة.وأحرق محتجون على النتائج الإطارات في مناطق متفرقة من محافظتي البصرة وواسط، بينما انتشرت دعوات لتنظيم المزيد من التظاهرات في محافظات أخرى.وأظهرت مشاهد مصوّرة تابعها “النور نيوز” متظاهرين ملثمين يحرقون الإطارات، ويمررون السيارات بشكل متسلسل، …

ظهرت المقالة بعد بيان فصائل ’المقاومة’..



تظاهرات وحرق إطارات احتجاجاً على نتائج الانتخابات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بيان فصائل ’المقاومة’.. تظاهرات وحرق إطارات احتجاجاً على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بيان فصائل ’المقاومة’.. تظاهرات وحرق إطارات احتجاجاً على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).