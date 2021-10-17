2021/10/17 | 20:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المكتبة المركزية في الموصل تفتح أبوابها بعد ترميمها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: g8UUMvGLWwI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المكتبة المركزية في الموصل تفتح أبوابها بعد ترميمها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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