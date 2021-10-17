منظمة مدنية في ديالى تطالب بانهاء ملف المناصب الحكومية التي تدار / بالوكالة /

2021/10/17 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت منظمة مدنية في محافظة ديالى بحسم ملف المناصب الحكومية التي تدار / بالوكالة / لتحسين الاداء الحكومي والخدمي في المحافظة .وقال احمد جسام مدير مؤسسة النور الجامعة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الفترة المقبلة ، وبعد انتهاء الانتخابات النيابية ، يجب ان تشهد انهاء ملف المناصب الحكومية التي تدار / بالوكالة / من اجل معالجة الكثير من المعوقات والاخطاء الخدمية في المحافظة " .ورأت المنظمة ان حسم ملف انتخابات مجالس المحافظات سينهي الفراغ الاداري والجدال الدستوري والقانوني بشان مجالس المحافظات المعلقة ،التي لايمكن الغاؤها دون تعديل دستوري في النظام البرلماني الحالي ، مؤكدا ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات سيحدد ويحسم مناصب ديالى الادارية .وتدار / 6 / وحدات ادارية في ديالى بالوكالة منذ سنوات بعد احالة رؤسائها للتقاعد او اعفائهم وتكليف بدلاء عنهم وكالة ./انتهى

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