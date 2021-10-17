خبير اقتصادي : مصرف الرافدين لايحتاج الى اعادة هيكله ..انما يحتاج الى قانون جديد

2021/10/17 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ،ان مصرف الرافدين لا يحتاج الى اعادة هيكلة بل يحتاج الى قانون جديد لتغيير جميع انظمته القديمة ،داعيا الى وضع قانون جديد يقره البرلمان العراقي الجديد في تحوله نحو الصيرفة الشاملة.وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان "وزارة المالية اعلنت قبل ايام بانها ستقوم بعملية اصلاح ، منها اعادة هيكلة مصرف الرافدين عبر تغيير نظامه الداخلي وانشاء مجلس ادارة للمصرف يختلف عن ادارته " ،مؤكدا :" ان مثل هذا الامر لايحتاج الى تغيير في النظام الداخلي بل يحتاج الى وضع قانون لمصرف الرافدين فقانونه ونظامه الداخلي قد تشكل عام 1949 اي منذ تاسيسه في العهد الملكي كمصرف تجاري".ودعا الى " وضع قانون جديد يقره البرلمان في تحوله نحو الصيرفة الشاملة "، مشيرا الى اهمية الاصلاح في المصرف و تشكيل مجلس ادارة، بعد ان كان يدار من قبل شخص واحد هو المدير العام الذي يتخذ جميع القرارات بمفرده وله السلطة المطلقة ، مما جعل مصرف الرافدين يمر باخفاقات عديدة وهو اقدم مصرف في الشرق الاوسط"./ انتهى8

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