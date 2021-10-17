2021/10/17 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N7VgbDfqTsI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تنتهي القضية بإعلان نتائج الانتخابات؟؟ | مقدمة سؤدد طارق في برنامج صدى الحدث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تنتهي القضية بإعلان نتائج الانتخابات؟؟ | مقدمة سؤدد طارق في برنامج صدى الحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).