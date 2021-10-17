كلينتون يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

2021/10/17 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، المستشفى في ولاية كاليفورنيا، الأحد، بعد تماثله للشفاء، حيث خضع للعلاج من "عدوى انتشرت في مجرى الدم"، بحسب شبكة "سي أن أن".

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