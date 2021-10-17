المالكي يوجه خطاباً إلى المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات

2021/10/17 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات.

وقال المالكي في تغريدة له عبر تويتر، “الى المواطنين الكرام اخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات العملية السياسية وارجو ان تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الامن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب”.

وأضاف، “لان ذلك يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الامن والاستقرار”.

يشار إلى أن عدة مناطق في البلاد شهدت، اليوم، تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات.

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