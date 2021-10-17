صور.. الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في مدينة الأعظمية

2021/10/17 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد، الأحد، احتفالات، بمناسبة مولد النبي محمد.

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وشهدت الباحة الداخلية والخارجية لجامع ابو حنيفة النعمان في الأعظمية، احتفالات تمثلت بالمدائح النبوية والأناشيد الدينية، فضلا عن بعض الطقوس الدينية الأخرى.

ورصد "ناس"، (17 تشرين الأول 2021)، صوراً تبين إحياء الآلاف لمراسيم ذكرى ولادة النبي محمد.

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