2021/10/17 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يوجه دعوة للمعترضين على نتائج الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يوجه دعوة للمعترضين على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يوجه دعوة للمعترضين على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).