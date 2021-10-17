الصناعة تحصي عدد المعامل المتوقفة في العراق وتحدد خطة لتأهيلها

2021/10/17 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، عن عدد المعامل المتوقفة في العراق، فيما حددت خطة لإعادة تأهيلها.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تبنت خطة ومشروعا وطنيا لاعادة تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة التابعة للوزارة في عموم العراق والبالغة (83) معملا، على المدى القصير تشمل (17) معملا والمتوسط تشمل (24) معملا والبعيد وتشمل (42) معملا".وأضاف، أن "الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية من افتتاح وتشغيل (17) معملا ومشروعا وخطا انتاجيا، منها مصنع للمنتجات الاسفلتية في مدينة بهرز بمحافظة ديالى، ويعد الأول من نوعه في المحافظة وخط المقالبة الاوتوماتيكي (الديزاماتـك) في مصنع الصلب الخاص التابع إلى الشركة العامة للصناعات الفولاذية ومعمـل إنتـاج غـاز الأوكسجيـن الطبـي في الشركة العامة للصناعات الفولاذية المتوقف منذ عام 2003 لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وخطين جديدين فـي معمـل بلاستـك بغـداد التابع إلى الشركة العامة للصناعات الإنشائية ومشروع تجميع وانتاج منظومات الري بالرش المحوري في معمل بلاستك بغداد التابع الى الشركة العامة للصناعات الإنشائية وخط لانتاج السمنت في معمل بادوش الجديد ضمن مجمع سمنت بادوش بعد توقفه لمدة 15 عاما ومصنع تدوير الاطارات المستهلكة في محافظة الديوانية في موقع مصنع اطارات الديوانية التابع الى الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات".وتابع: "كما تم افتتاح معمل المنتجات الاسفلتية في محافظة كركوك ومعمل انتاج المحولات في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية بعد توسيع خطوطه وزيادة طاقته الى اكثر من (10) الاف محولة سنويا ومعمل انتاج البطاريات ومعمل سمنت كبيسة ومعمل الفلوجة الاسود وغيرها".ولفت إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ هذه الخطط وفق الامكانيات المتاحة او من خلال ابرام عقود المشاركة والاستثمار مع شركات متخصصة ورصينة وكان اخر الانشطة للوزارة وضع حجر الاساس لتأهيل وتشغيل (7) معامل للزجاج والسيراميك في الرمادي بالمشاركة مع اتحاد الشركات الروسية وانشاء (4) معامل لصناعة المستلزمات الطبية في مصنع بغداد للغازات الطبية التابع الى شركة ادوية سامراء تشمل معامل لانتاج الاوكسجين الطبي وغاز التخدير وبخاخات الربو والخيوط الجراحية بالمشاركة مع شركات عراقية واماراتية".

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