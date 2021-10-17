2021/10/17 | 20:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرلندا تبدي استعدادها لدعم العراق في محاربة التغير المناخي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/17 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيرلندا تبدي استعدادها لدعم العراق في محاربة التغير المناخي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيرلندا تبدي استعدادها لدعم العراق في محاربة التغير المناخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).