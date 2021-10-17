المفوضية: الفترة ما بين استقبال الطعون وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما

2021/10/17 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت مفوضية الانتخابات، الأحد، أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما، فيما حددت موعد إعلان أسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائبا.وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن في تصريح للقناة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “استقبال الطعون سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي بعد …

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