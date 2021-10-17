شرطة ميسان تنفي قطع الطرق الرئيسية في المحافظة

2021/10/17 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاحد، ما تداولته المواقع الالكترونية حول قطع الطرق الرئيسية في المحافظة.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الاول 2021)، "ننفي ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بوجود قطع للطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظة وباقي المحافظات، حيث تؤكد المديرية بان الوضع الأمني في ميسان جيد وجميع الطرق الرئيسية والفرعية مفتوحة والأمور تجري بانسيابية عالية ولا توجد اي قطوعات تذكر من قبل محتجين او متضاهرين".

واضاف البيان أن "ما ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وتشهد ميسان افضل حالاتها الأمنية وذلك بجهود رجال الأجهزة الامنية الابطال وتعاون المواطنين الأعزاء".

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