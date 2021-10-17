2021/10/17 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاحد، حل مكتبه الاعلامي واقالة باسل كوركيس من منصبه مديرا للمنتخب العراقي.وذكر بيان للاتحاد، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يقيل باسل كوركيس من منصبه المركز الخبري الوطني.

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