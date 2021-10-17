اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم تقرر المباشرة بملفي الجرحى وذوي الشهداء

2021/10/17 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقررت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم، اليوم الأحد، المباشرة بملفي الجرحى وذوي الشهداء من الدرجة الأولى.وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة باشرت مهامها للوقوف على ابرز النتائج التي تحققت خلال الايام الماضية"، لافتة الى أن "العدد الاجمالي للذين قدموا على الاستمارة الالكترونية بعد انتهاء المدة المقررة بلغ 142 الفا و589، وبعد اكمال عملية الفرز الاولى أنجزت اللجنة 59 الفا و248 استمارة مطابقة للشروط الادارية والمالية في حين بلغت عدد الاستمارات التي لم تستوف الشروط الاولية 78 الفا و494 استمارة وعدد الاستمارات غير الصالحة 4 الاف و 811 استمارة".وأضاف البيان، أن "عدد الجرحى الذين قدموا للعودة بلغ 6 الاف و141 جريح، حيث قررت اللجنة شمول الجرحى الذين أنجزت معاملاتهم بالكامل وتطابقت بياناتهم مع البيانات الادارية والطبية في حين سيتم مقابلة من لم يتم مطابقة اوراقه الصحية الثبوتية، كما قررت شمول 448 من ذوي الشهداء من الدرجة الاولى".وأشارت إلى أن "الاجراءات الخاصة بالمفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي مستمرة حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي والشهر المقبل نظرا لكثرة الاعداد والتدقيق المستمر في البيانات الواردة حتى لا يتم اهمال اي من حقوق ابنائنا المظلومين، اذ إنه من المقرر المباشرة بالدوام الرسمي بحسب ما تم الاتفاق عليه مطلع كانون الأول من العام الحالي وسيتم استدعاء الاخوة المقبولين بحسب الاسماء في الايام القادمة".ولفت البيان إلى أنه "حضر الاجتماع اليوم رئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، حيث انعقدت اللجنة التي شكلت من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض برئاسة امين السر وعضوية كل من مديريات الادارة المركزية والشؤون المالية والطبابة والامن والانضباط والاتصالات والشؤون القانونية والاعلام، فضلا عن معاونية الاستخبارات ومعاون رئيس الاركان لشؤون العمليات"

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