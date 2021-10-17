2021/10/17 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الأحد، على ضرورة عقد “حوار وطني”.وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر، إن “الوضع في العراق لا يحتمل مزيداً من التصعيد أو التعقيد، ولغة المنتصر لن تكون مفهومة في هذه الأجواء”.وأضاف، أن “الحوار الوطني ضرورة لابد منها، فمصلحة البلد فوق كل شيء والوطن أكبر …

ظهرت المقالة اياد علاوي يشدد على ضرورة عقد “حوار وطني” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي يشدد على ضرورة عقد “حوار وطني”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي يشدد على ضرورة عقد “حوار وطني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).