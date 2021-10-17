العمليات المشتركة: الاعتراض على نتائج الانتخابات يمر عبر القضاء

2021/10/17 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اليوم الاحد، نداء للخاسرين في الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “لن نسمح بحدوث أي اعتداء على الممتلكات العامة في العراق”، مبينا أن “الاعتراض على نتائج الانتخابات في العراق يمر عبر القضاء”.وأضاف: “قادرون على الحفاظ على الوضع …

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