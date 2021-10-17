مسؤول إيراني يكشف حجم التبادل التجاري مع دول الجوار.. والسعودية لم تبع طهران سلعة واحدة

2021/10/17 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، الأحد، حجم التبادل التجاري بين طهران و15 دولة مجاورة.

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