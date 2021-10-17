محلل سياسي: من حق اي جهة التظاهر ضد النتائج المعلنة

2021/10/17 | 21:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حسين الكناني، اليوم الاحد، من حق اي جهة التظاهر ضد النتائج المعلنة، مبينا هناك مساعٍ لجر العراق الى الفتنة والاقتتال الداخلي.وقال الكناني في “تغطية خاصة” ان “هناك عدم دقة في عملية العد والفرز لاصوات الناخبين”، مشيرا ان “الضغوط التي تمارس على المفوضية ليست بالجديدة”.وتابع “النظام البايومتري يدار من دولة […]

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