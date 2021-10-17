مصدر سياسي بارز: منصب الحلبوسي 'حسم' باتفاق الكتل الشيعية

2021/10/17 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي بارز، الاحد، بوجود اتفاق على تجديد ولاية "محمد الحلبوسي" في رئاسة مجلس النواب القادم.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (17 تشرين الاول 2021)، ان "هناك شبه حسم لتجديد الولاية الثانية لمحمد الحلبوسي".

وأضاف، انه "يوجد اتفاق بين الكتل السياسية الشيعية على ان يكون محمد الحلبوسي رئيسا لدورة البرلمان القادم".

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