مرشحة عن حركة حقوق: سنخرج بتظاهرة كبيرة يوم غد بالقرب من المنطقة الخضراء

2021/10/17 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت مرشحة عن حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، اليوم الاحد، ان حكومة الكاظمي شريكة بالحال الذي وصلنا اليه، سنخرج بتظاهرة كبيرة يوم غد بالقرب من المنطقة الخضراء.وقالت قادر في “تغطية خاصة” انه “هناك تخبط وارباك في عمل مفوضية الانتخابات”، مضيفة ان “ضغوط داخلية وخارجية مورست على مفوضية الانتخابات”.تابعت انه “طالبنا باعادة العد […]

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