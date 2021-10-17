حكم ثالث على صحفي في محافظة دهوك بتهمة “زعزعة الاستقرار”

2021/10/17 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة دهوك اليوم حكما ثالثا على

الصحفي اوميد بروشكي بالسجن ستة اشهر

اخرى، بعد ان حكم عليه بقضيتين سابقتين

لسنة واحدة، بداعي التحريض على التظاهر

السلمي في اقليم كردستان.

وعلمت جمعية الدفاع حرية ا

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