2021/10/17 | 22:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نظم معهد التطوير القضائي يوم السبت
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الموافق 16 /10 /2021 ورشة عمل لعدد من
القضاة ضمن منهاج معهد التطوير القضائي
لعدد من القضاة العاملين في محاكم
الاحوال الشخصية .
وبحسب مجلس القضاء الاعلى، فان "معهد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورشة لقضاة محاكم الاحوال الشخصية بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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