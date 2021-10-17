ورشة لقضاة محاكم الاحوال الشخصية بالعراق

2021/10/17 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم معهد التطوير القضائي يوم السبت

الموافق 16 /10 /2021 ورشة عمل لعدد من

القضاة ضمن منهاج معهد التطوير القضائي

لعدد من القضاة العاملين في محاكم

الاحوال الشخصية .

وبحسب مجلس القضاء الاعلى، فان "معهد

ا

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