وثيقة من الصحة موجهة لدوائرها بتزويدها بأسماء موظفيها الملقحين

2021/10/17 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت وزارة الصحة، اليوم الاحد، جميع دوائرها بتزويدها بأسماء الكوادر الملقحة وغير الملقحة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب الوزير موجهه الى دوائر الصحة حصلت عليها (بغداد اليوم): "استنادا الى توصيات مجلس الوزراء للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا والمبلغة الينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنسب تزويدنا باسما كوادركم الملقحين وغير الملقحين".

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